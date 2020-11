Highlights e gol Roma-Fiorentina 2-0, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 1 novembre 2020) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Roma e Fiorentina, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo un buon inizio della Viola sono i giallorossi a passare in vantaggio con Spinazzola, che ringrazia un’evidente amnesia dei due centrali avversari. Il migliore in campo per gli ospiti è Dragowski, che nega la gioia del gol in ordine a Dzeko, Karsdorp e Mkhitaryan. Nel secondo tempo la solfa non cambia, con la Fiorentina che nonostante i cambi non è risultata veramente pericolosa dalle parti di Mirante. Meritato perciò il raddoppio di Pedro, che deve solo appoggiare in rete un contropiede da spettacolo. Gli ospiti terminano anche il match in inferiorità numerica: scriteriato l’intervento a gamba alta ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Glie tutti i gol del match tra, valevole per la sesta giornata del campionato di. Dopo un buon inizio della Viola sono i giallorossi a passare in vantaggio con Spinazzola, che ringrazia un’evidente amnesia dei due centrali avversari. Il migliore in campo per gli ospiti è Dragowski, che nega la gioia del gol in ordine a Dzeko, Karsdorp e Mkhitaryan. Nel secondo tempo la solfa non cambia, con lache nonostante i cambi non è risultata veramente pericolosa dalle parti di Mirante. Meritato perciò il raddoppio di Pedro, che deve solo appoggiare in rete un contropiede da spettacolo. Gli ospiti terminano anche il match in inferiorità numerica: scriteriato l’intervento a gamba alta ...

