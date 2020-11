Halloween | Viky Varga incanta il web | lo scatto in intimo fa impazzire i suoi fan

Leggi su golssip

(Di domenica 1 novembre 2020)è occasione per festeggiare, ma quest'anno, considerate le limitazioni per via dell'emergenza, ognuno ha dovuto arrangiarsi a modo suo. Anche, compagna di Graziano Pellè, ha celebrato l'occasione a modo suo su Instagram: "Dato che non possiamo festeggiarlo come facciamo di solito, ho pensato di condividere una vecchia foto di. Come mi devo vestire per il prossimo?", postando unoche ha fattofan.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CHAIisfrcql/" Golssip.