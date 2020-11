Grande Fratello Vip | un’altra frase choc di Francesco Oppini | “Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte”

Leggi su trendit

(Di lunedì 2 novembre 2020) Solo ieriè finito nella bufera social per via di un video risalente a qualche settimana fa in cui, riferendosi a Dayane Mello, dichiara che, nel caso in cui la ragazza andasse a Verona, verrebbe violentata. Laha suscitato indignazione tra gli spettatori attenti delVip, ma non è la prima volta che il concorrente viene ripreso per le sue uscite infelici. Settimane fa infatti venne accusato di aver esclamato frasi forti nei confronti di Franceska Pepe, quando disse In autostrada hai sfilato, peccato non ti abbiano preso In queste ore invece è un nuovo video sempre dia fare indignare i social. Parlando con Tommaso Zorzi, il concorrente ha infatti utilizzato parole inaccettabili nei confronti di Flavia ...