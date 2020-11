Everton, Ancelotti: “Non abbiamo fatto una buona partita contro il Newcastle” (Di domenica 1 novembre 2020) L’Everton di Carlo Ancelotti, dopo un avvio di stagione da sogno, è incappato nella sua seconda sconfitta consecutiva contro il Newcastle nel match valevole per la settima giornata di Premier League 2020/2021. Al termine della gara l’ex tecnico di Milan e Napoli ha analizzato il risultato ai microfoni di ‘Sky Sports’: “Non è stata una buona partita, c’era tanto equilibrio e poi è arrivato il rigore a loro favore che ha cambiato tutto. Il rigore era netto, nulla da dire, dovevamo mantenere la gara in bilico, invece gli abbiamo fatto un bel regalo ed è andata a finire male per noi”. “Ora la testa è al Manchester United, abbiamo avuto un grande inizio, questo è un ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) L’di Carlo, dopo un avvio di stagione da sogno, è incappato nella sua seconda sconfitta consecutivail Newcastle nel match valevole per la settima giornata di Premier League 2020/2021. Al termine della gara l’ex tecnico di Milan e Napoli ha analizzato il risultato ai microfoni di ‘Sky Sports’: “Non è stata una, c’era tanto equilibrio e poi è arrivato il rigore a loro favore che ha cambiato tutto. Il rigore era netto, nulla da dire, dovevamo mantenere la gara in bilico, invece gliun bel regalo ed è andata a finire male per noi”. “Ora la testa è al Manchester United,avuto un grande inizio, questo è un ...

