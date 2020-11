Ethan Hawke: «Per una giusta causa potrei buttarmi allo sbaraglio» (Di domenica 1 novembre 2020) «Mi sono buttato a capofitto in un buco nero di dettagli senza fine per studiare la sua storia, la sua vita. Ne ho visitato la tomba, sul lago Placid, ho girellato per casa sua e camminato nei boschi tutto intorno. Volevo anche sentirne l’odore per trovarne la voce e poter dargli vita». Ethan Hawke ha dedicato due anni a questo progetto: voleva raccontarla per filo e per segno la storia di John Brown, l’abolizionista bianco che nell’ottobre del 1859 organizzò un assedio di tre giorni all’arsenale di Harpers Ferry, in West Virginia, per sobillare gli schiavi a ribellarsi negli stati del Sud. Gli abolizionisti furono però sconfitti dai Marines, Brown fu accusato di tradimento e impiccato. «Il suo fu senza dubbio il primo passo verso la guerra civile» racconta oggi l’attore ... Leggi su iodonna (Di domenica 1 novembre 2020) «Mi sono buttato a capofitto in un buco nero di dettagli senza fine per studiare la sua storia, la sua vita. Ne ho visitato la tomba, sul lago Placid, ho girellato per casa sua e camminato nei boschi tutto intorno. Volevo anche sentirne l’odore per trovarne la voce e poter dargli vita».ha dedicato due anni a questo progetto: voleva raccontarla per filo e per segno la storia di John Brown, l’abolizionista bianco che nell’ottobre del 1859 organizzò un assedio di tre giorni all’arsenale di Harpers Ferry, in West Virginia, per sobillare gli schiavi a ribellarsi negli stati del Sud. Gli abolizionisti furono però sconfitti dai Marines, Brown fu accusato di tradimento e impiccato. «Il suo fu senza dubbio il primo passo verso la guerra civile» racconta oggi l’attore ...

