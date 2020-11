È (quasi) ufficiale: c’è acqua sulla Luna. Ma la vera questione è cosa farne (Di domenica 1 novembre 2020) Non siamo ancora alla certezza, ma manca poco. sulla Luna c’è acqua nella sua forma molecolare canonica: due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Permettetemi di presentarvi Sofia – Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Nonostante il dolce nome femminile, si tratta di un telescopio di 2,3 metri che lavora nell’infrarosso. Mettetelo a bordo di un Boing 747 opportunamente modificato e fatelo volare fra i 28 mila (8,5 chilometri) e i 45 mila piedi di quota (13,7 chilometri), aprite il portellone e puntate il tutto verso lo spazio, sulla Luna. Sofia vola al limite superiore della troposfera, il che permette di superare la limitazione che essa impone alle osservazioni nell’infrarosso fatte con telescopi posti nelle vicinanze del suolo. La troposfera è lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Non siamo ancora alla certezza, ma manca poco.c’ènella sua forma molecolare canonica: due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Permettetemi di presentarvi Sofia – Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Nonostante il dolce nome femminile, si tratta di un telescopio di 2,3 metri che lavora nell’infrarosso. Mettetelo a bordo di un Boing 747 opportunamente modificato e fatelo volare fra i 28 mila (8,5 chilometri) e i 45 mila piedi di quota (13,7 chilometri), aprite il portellone e puntate il tutto verso lo spazio,. Sofia vola al limite superiore della troposfera, il che permette di superare la limitazione che essa impone alle osservazioni nell’infrarosso fatte con telescopi posti nelle vicinanze del suolo. La troposfera è lo ...

Ultime Notizie dalla rete : quasi ufficiale È (quasi) ufficiale: c’è acqua sulla Luna. Ma la vera questione è cosa farne Il Fatto Quotidiano UFFICIALE - Regno Unito in lockdown fino a inizio dicembre ma con scuole aperte

Dopo la Francia anche il Regno Unito entrerà in lockdown. Sarà permesso lasciare la propria abitazione solo per ragioni specifiche di educazione, lavoro, spesa ed esercizio fisico. La restrizione non ...

“Resilienza”, quarto singolo del cantautore nocese Mariano Casulli

“Resilienza” è il quarto ed ultimo singolo del cantautore nocese Mariano Casulli, in feat. con la cantante Zeudi, da oggi (30 ottobre) fruibile su tutte le piattaforme online di streaming musicale. Il ...

