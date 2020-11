DIRETTA F1, GP Imola 2020 LIVE: fuori Verstappen! Safety Car in pista. Hamilton e Bottas davanti, Leclerc 5° e Vettel 12° (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52° giro/63: Bottas rientra ai box e monta la gomma Soft. 52° giro/63: ATTENZIONE!!! fuori Max Verstappen per una foratura e quindi ritiro per l’olandese. Safety Cari! 51° giro/63: Di seguito la classifica: 1 Lewis Hamilton MercedesLEADER 1 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+27.718 1 3 Valtteri Bottas Mercedes+14.407 1 4 Sergio PEREZ Racing Point+54.438 1 5 Daniel RICCIARDO Renault+62.605 1 6 Charles Leclerc Ferrari+64.018 1 7 Alexander ALBON Red Bull Racing+65.385 1 8 Daniil KVYAT AlphaTauri+66.529 1 9 Carlos SAINZ McLaren+67.538 1 10 Lando NORRIS McLaren+69.683 1 11 George RUSSELL Williams1 L 1 12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1 13 Sebastian Vettel Ferrari1 L ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52° giro/63:rientra ai box e monta la gomma Soft. 52° giro/63: ATTENZIONE!!!Max Verstappen per una foratura e quindi ritiro per l’olandese.Cari! 51° giro/63: Di seguito la classifica: 1 LewisMercedesLEADER 1 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+27.718 1 3 ValtteriMercedes+14.407 1 4 Sergio PEREZ Racing Point+54.438 1 5 Daniel RICCIARDO Renault+62.605 1 6 CharlesFerrari+64.018 1 7 Alexander ALBON Red Bull Racing+65.385 1 8 Daniil KVYAT AlphaTauri+66.529 1 9 Carlos SAINZ McLaren+67.538 1 10 Lando NORRIS McLaren+69.683 1 11 George RUSSELL Williams1 L 1 12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1 13 SebastianFerrari1 L ...

SkySportF1 : ?? Verstappen passa Hamilton al via Super partenza di Giovinazzi! ? ?? I dettagli - Formula1WM : Giro 47/63 - Errore di Bottas, Verstappen ne approfitta Problemi al pit stop per Vettel ?? I dettagli… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Errore di Bottas, Verstappen ne approfitta Problemi al pit stop per Vettel ?? I dettagli - SkySport : RT @SkySportF1: Errore di Bottas, Verstappen ne approfitta Problemi al pit stop per Vettel ?? I dettagli - SkySportF1 : Errore di Bottas, Verstappen ne approfitta Problemi al pit stop per Vettel ?? I dettagli -