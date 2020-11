Crolla la batteria di iPhone 12 e 12 Pro nel gaming | il confronto con iPhone 11

Leggi su optimagazine

(Di domenica 1 novembre 2020) Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni,12 e12 Pro sono finalmente disponibili sul mercato da una manciata di settimane. La nuova gamma di melafonini si arricchirà il prossimo 13 novembre con i modelli Mini e Pro Max, e sta già calamitando le attenzioni di appassionati ed addetti ai lavori – senza dimenticare quelle dei curiosi -, che continuano non solo ad acquistare in massa i device di casa Apple, ma pure a sottoporli a svariati test per analizzarne nello specifico le prestazioni. Novità Apple12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone ...