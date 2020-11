Covid-19 – ISS: “37.468 decessi; tra gli under 40 sono 93” (Di domenica 1 novembre 2020) Illuminante. Il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) descrive in un paio di paginette, aggiornate al 28 ottobre, alcuni dei parametri fondamentali nell’analisi del fenomeno-Covid in Italia. Lo studio si basa su un campione di di 37.468 pazienti deceduti e positivi all’infezione da SARSCoV-2 in Italia. Età media decessi: 80 anni – L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARSCoV-2 è 80 anni. Le donne sono 16.002 (42,7%). L’età mediana dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 è più alta di 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (età mediane: pazienti deceduti 82 anni – pazienti con infezione 51 anni). La figura in alto mostra il numero dei decessi ... Leggi su ladenuncia (Di domenica 1 novembre 2020) Illuminante. Il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) descrive in un paio di paginette, aggiornate al 28 ottobre, alcuni dei parametri fondamentali nell’analisi del fenomeno-in Italia. Lo studio si basa su un campione di di 37.468 pazienti deceduti e positivi all’infezione da SARSCoV-2 in Italia. Età media: 80 anni – L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARSCoV-2 è 80 anni. Le donne16.002 (42,7%). L’età mediana dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 è più alta di 30 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (età mediane: pazienti deceduti 82 anni – pazienti con infezione 51 anni). La figura in alto mostra il numero dei...

Agenzia_Ansa : Nuovo aumento di casi positivi al Covid-19 in Italia: oltre 31 mila. Secondo il monitoraggio Iss-Ministero Salute s… - RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: marcata riduzione casi severi e morti rispetto inizio pandemia #covid - RegLiguria : [1/11-17.29] #CoronavirusLiguria *?? I flussi sono stati allineati come indicato dall'ISS, considerando nei casi… - FNLombardia : RT @ForzaNuova: #Covid_19 I dati ufficiali #ISS non giustificano affatto le politiche restrittive di #Conte e soci -