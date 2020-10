Zidane: “Hazard è recuperato, i cambi non li ho fatti pensando all’Inter” (Di domenica 1 novembre 2020) Zinedine Zidane, dopo la vittoria contro Huesca ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico del Real Madrid come riportato da tmw: “Non siamo sorpresi daValverde. Sta avendo regolarità, sono molto contento per i suoi gol. Sono felice anche per Hazard. L’altra volta 20 minuti, oggi ha giocato dall’inizio. Sappiamo la qualità che ha Eden. Si possono vedere molte cose in campo grazie alle sue giocate. Se pensavo all’Inter quando ho fatto i cambi? No, non li ho fatti per quello. Vedremo chi giocherà, ora dobbiamo goderci i tre punti”. Foto: AS L'articolo Zidane: “Hazard è recuperato, i cambi non li ho fatti pensando all’Inter” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020) Zinedine, dopo la vittoria contro Huesca ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico del Real Madrid come riportato da tmw: “Non siamo sorpresi daValverde. Sta avendo regolarità, sono molto contento per i suoi gol. Sono felice anche per Hazard. L’altra volta 20 minuti, oggi ha giocato dall’inizio. Sappiamo la qualità che ha Eden. Si possono vedere molte cose in campo grazie alle sue giocate. Se pensavo all’Inter quando ho fatto i? No, non li hoper quello. Vedremo chi giocherà, ora dobbiamo goderci i tre punti”. Foto: AS L'articolo: “Hazard è, inon li hoall’Inter” proviene da Alfredo ...

