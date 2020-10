Terapie intensive quasi piene Ossigeno a chi ha più chance

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 31 ottobre 2020) Maria Sorbi Si rischia di ripetere l'incubo di marzo. Gli anestesisti preparano la guida (bis) per selezionare chi rianimare Come nel peggiore degli incubi, stiamo rivivendo il dramma della scorsa primavera. Tale e quale. All'inizio di marzo gli anestesisti si erano trovati costretti a scegliere chi rianimare e chi no. I posti non bastavano per tutti i malati e, come in guerra, i medici selezionavano le cartelle cliniche di chi avevadi salvarsi e quindi aveva diritto a un letto in terapia intensiva e chi no. Ci risiamo. «Rischia di succedere di nuovo» sostengono gli anestesisti della Siaarti (società di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva). Ma c'è una differenza: durante la prima ondata, nei reparti; intasati, le decisioni erano state prese in una ...