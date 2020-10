Stasera in tv: “58 minuti per morire – Die Harder” su Rete 4 (Di sabato 31 ottobre 2020) Cast e personaggi Bruce Willis: John McClane Bonnie Bedelia: Holly McClane William Atherton: Richard Thornberg Dennis Franz: Cap. Lorenzo Reginald VelJohnson: Serg. Al Powell Franco Nero: Gen. Ramon Esperanza William Sadler: Col. Stuart John Amos: Magg. Grant Art Evans: Leslie Barnes Fred Thompson: Trudeau Tom Bower: Marvin Sheila McCarthy: Samantha Coleman Robert Patrick: O’Reilly John Leguizamo: Burke Jeanne Bates: passeggera anziana Colm Meaney: pilota dell’aereo abbattuto Tony Ganios: attentatore Doppiatori italiani Oreste Rizzini: John McClane Roberta Greganti: Holly McClane Renato Cortesi Richard Thornberg Sergio Tedesco: Cap. Lorenzo Carlo Baccarini: Serg. Al Powell Gianni Bertoncin: Col. Stuart Marcello Tusco: Magg. Grant Vittorio Congia: Leslie Barnes Giancarlo Maestri: Trudeau Giampiero Albertini: Marvin Melina Martello: Samantha Coleman Wanda Tettoni: passeggera ... Leggi su cineblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Cast e personaggi Bruce Willis: John McClane Bonnie Bedelia: Holly McClane William Atherton: Richard Thornberg Dennis Franz: Cap. Lorenzo Reginald VelJohnson: Serg. Al Powell Franco Nero: Gen. Ramon Esperanza William Sadler: Col. Stuart John Amos: Magg. Grant Art Evans: Leslie Barnes Fred Thompson: Trudeau Tom Bower: Marvin Sheila McCarthy: Samantha Coleman Robert Patrick: O’Reilly John Leguizamo: Burke Jeanne Bates: passeggera anziana Colm Meaney: pilota dell’aereo abbattuto Tony Ganios: attentatore Doppiatori italiani Oreste Rizzini: John McClane Roberta Greganti: Holly McClane Renato Cortesi Richard Thornberg Sergio Tedesco: Cap. Lorenzo Carlo Baccarini: Serg. Al Powell Gianni Bertoncin: Col. Stuart Marcello Tusco: Magg. Grant Vittorio Congia: Leslie Barnes Giancarlo Maestri: Trudeau Giampiero Albertini: Marvin Melina Martello: Samantha Coleman Wanda Tettoni: passeggera ...

Ash71Pietro : Stasera in tv: “58 minuti per morire – Die Harder” su Rete 4 - 46_NADIA_58 : La goggi ha sbagliato le compresse stasera mi sa... X dire che Carolina rey ha cantato bene ??????? #taleequaleshow c… - 58_andy : @marcsstrength C'erano dei colori bellissimi stasera???? - Stasera_in_TV : RAI 4: (23:58) Pelham 1 2 3 - ostaggi in metropolitana (Film) #StaseraInTV 30/10/2020 #SecondaSerata @RaiQuattro - 46_NADIA_58 : @SerkanCayoglu stasera ultima puntata di #yenihayat ?? che rabbia... Sn state 8 puntate stupende sappilo e te un a… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera “58 Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera