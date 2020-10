Smart Working fino al 15 ottobre: a chi spetta e come richiederlo (Di sabato 31 ottobre 2020) Negli ultimi mesi, lo Smart Working ha rivoluzionato, almeno in parte, il mondo del lavoro. come ben sappiamo, è stato introdotto nell’ambito delle misure adottate dall’Esecutivo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Il primo marzo 2020 è stato infatti varato un decreto che si occupa direttamente delle modalità di accesso allo Smart Working, confermate ed incentivate anche dalle successive disposizioni emanate per far fronte all’emergenza: ci riferiamo in particolare al DPCM del 26 aprile 2020, con il quale è stato raccomandato il pieno utilizzo della modalità di lavoro agile, o Smart Working appunto, per tutte quelle attività che ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 31 ottobre 2020) Negli ultimi mesi, loha rivoluzionato, almeno in parte, il mondo del lavoro.ben sappiamo, è stato introdotto nell’ambito delle misure adottate dall’Esecutivo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Il primo marzo 2020 è stato infatti varato un decreto che si occupa direttamente delle modalità di accesso allo, confermate ed incentivate anche dalle successive disposizioni emanate per far fronte all’emergenza: ci riferiamo in particolare al DPCM del 26 aprile 2020, con il quale è stato raccomandato il pieno utilizzo della modalità di lavoro agile, oappunto, per tutte quelle attività che ...

CottarelliCPI : La Pubblica Amministrazione lavora bene in smart working? Lo Stato dovrebbe fare un ampio sondaggio per chiedere al… - francescoseghez : L’Italia è tra i Paesi europei con la media dei tempi di spostamento casa-lavoro più bassa. Un dato interessante pe… - fattoquotidiano : SMART WORKING L'assurda guerra dei manager al lavoro da casa [di Domenico De Masi] #FattoQuotidiano #edicola… - sole24ore : Smart working sotto i riflettori di Cassa ragionieri - atestaltasempre : RT @claudio_2022: No categorico allo smart-working. Ci allontana, svuota le città. Metteranno in serio pericolo intere catene di settori ec… -