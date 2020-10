Rimonta Inter, ma col Parma è solo 2-2. Conte non decolla (Di sabato 31 ottobre 2020) L'Inter non vince più a San Siro. Pareggia contro il Parma, guidato da un Gervinho stratosferico. Per i nerazzurri continua la maledizione del Meazza. L'ultima vittoria nel proprio stadio, per la ... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020) L'non vince più a San Siro. Pareggia contro il, guidato da un Gervinho stratosferico. Per i nerazzurri continua la maledizione del Meazza. L'ultima vittoria nel proprio stadio, per la ...

melo_wiseman : RT @CucchiRiccardo: L' #Inter in rimonta malgrado abbia tenuto palla per il 70% della partita e abbia attaccato per 90 minuti. Qui è il pro… - Cab96Luca : Io ve lo dico...il campionato é lungo e l’inter ha la rosa piú forte e completa del campionato, stanno attraversand… - SimoManca4 : @Inter Buon punto, in rimonta, contro un avversario diretto?? - SStefano93 : Pareggio in rimonta all’ultimo minuto in casa contro il Parma 15º in classifica. Continuiamo a dire che è colpa del… - BBilanShit : RT @CucchiRiccardo: L' #Inter in rimonta malgrado abbia tenuto palla per il 70% della partita e abbia attaccato per 90 minuti. Qui è il pro… -