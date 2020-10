"L'uomo per cui ho rinunciato a Sean Connery". La clamorosa confessione di Mara Venier: quella cena in cui... (Di sabato 31 ottobre 2020) Da Mara Venier un'inedita confessione su Sean Connery. Nel giorno della morte dell'attore e leggenda del cinema, è tornata in auge la chiacchierata della conduttrice con Carlo Conti durante Domenica In, su Rai 1 Qui la Venier si era lasciata andare raccontando un aneddoto sull'ex compagno Renzo Arbore. "Lui era molto geloso - ha ammesso a Conti - soprattutto di Sean Connery del quale ero innamorata pazza. Una mia amica lo conosceva bene e tutte le volte mi prometteva che prima o poi me lo avrebbe fatto incontrare". Ed ecco che la volta buona si è presentata: "Connery era a Roma, così lei lo invitò a cena e mi chiamò dicendo che ero invitata ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Daun'ineditasu. Nel giorno della morte dell'attore e leggenda del cinema, è tornata in auge la chiacchierata della conduttrice con Carlo Conti durante Domenica In, su Rai 1 Qui lasi era lasciata andare raccontando un aneddoto sull'ex compagno Renzo Arbore. "Lui era molto geloso - ha ammesso a Conti - soprattutto didel quale ero innamorata pazza. Una mia amica lo conosceva bene e tutte le volte mi prometteva che prima o poi me lo avrebbe fatto incontrare". Ed ecco che la volta buona si è presentata: "era a Roma, così lei lo invitò ae mi chiamò dicendo che ero invitata ...

