Inter salvata dai croati, ma senza furore lo Scudetto è chimera (Di sabato 31 ottobre 2020) I primi guizzi stagionali di Brozovic e Perisic hanno salvato l’Inter dalla sconfitta contro il Parma, ma gli uomini di Conte ancora non mostrano il necessario furore Squadra strana l’Inter, pazza per definizione. Però l’inizio balbettante in Serie A e Champions League è quanto di più imprevedibile ci sia in rapporto a quel che si aspettavano i tifosi nerazzurri e, senza ombra di dubbio, Antonio Conte. Il tecnico salentino sale di settimana in settimana sul banco degli imputati per un rendimento a singhiozzo ben lontano da qualsiasi tabella Scudetto. Al di là di una classifica che resta poco preoccupante, ciò che però proprio non convince è l’assoluta mancanza di furore agonistico. Già, esattamente una delle ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) I primi guizzi stagionali di Brozovic e Perisic hanno salvato l’dalla sconfitta contro il Parma, ma gli uomini di Conte ancora non mostrano il necessarioSquadra strana l’, pazza per definizione. Però l’inizio balbettante in Serie A e Champions League è quanto di più imprevedibile ci sia in rapporto a quel che si aspettavano i tifosi nerazzurri e,ombra di dubbio, Antonio Conte. Il tecnico salentino sale di settimana in settimana sul banco degli imputati per un rendimento a singhiozzo ben lontano da qualsiasi tabella. Al di là di una classifica che resta poco preoccupante, ciò che però proprio non convince è l’assoluta mancanza diagonistico. Già, esattamente una delle ...

I primi guizzi stagionali di Brozovic e Perisic hanno salvato l’Inter dalla sconfitta contro il Parma, ma gli uomini di Conte ancora non mostrano il necessario furore Squadra strana l’Inter, pazza per ...

Inter-Parma 2-2: Gervinho doppietta, Perisic pareggia al 91'

Conte, per la sua Inter, si affida a Perisic al fianco di Lautaro Martinez, in assenza di Lukaku e Sanchez, mentre sulla trequarti c’è l’irrequieto Eriksen. Al 62’ il Parma raddoppia ancora con Gervin ...

