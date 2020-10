Inter, Marotta: «C’era un rigore a nostro favore. Piccinini non doveva arbitrare» (Di sabato 31 ottobre 2020) Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma. rigore NON ASSEGNATO – «Della partita parlerà l’allenatore. Non voglio creare un alibi, per vincere bisogna buttare dentro la palla. Fatta questa premessa, è doveroso in quanto dirigente esprimere le nostre considerazioni sugli arbitraggi. È l’unico strumento che abbiamo per comunicare i nostri pareri. C’è un vuoto regolamentare: il VAR Interviene solo in caso di estremo errore dell’arbitro. Ciò non giustifica che si debba assistere a un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma.NON ASSEGNATO – «Della partita parlerà l’allenatore. Non voglio creare un alibi, per vincere bisogna buttare dentro la palla. Fatta questa premessa, è doveroso in quanto dirigente esprimere le nostre considerazioni sugli arbitraggi. È l’unico strumento che abbiamo per comunicare i nostri pareri. C’è un vuoto regolamentare: il VARviene solo in caso di estremo errore dell’arbitro. Ciò non giustifica che si debba assistere a un ...

