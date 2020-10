"Hai altre aspettative su di me", "Mi sono sentito una sua pedina": è scontro tra Zorzi e Oppini - (Di sabato 31 ottobre 2020) Francesca Galici Il forte legame tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è messo a dura prova: i due si sono allontanati e sul figlio della Parietti aleggiano dei dubbi Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno costruito un rapporto di profonda amicizia all'interno della casa del Grande Fratello. sono diventati complici nel corso nei giorni ma nelle ultime settimane qualcosa nel loro rapporto sembra essersi incrinato. Tutto è iniziato due settimane fa, quando Francesco Oppini si è schierato dalla parte di Tommaso, sacrificando il gruppo al quale è più legato. All'influencer ha dichiarato di aver fatto quella scelta per il sentimento che prova nei suoi confronti ma ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Francesca Galici Il forte legame tra Francescoe Tommaso; messo a dura prova: i due siallontanati e sul figlio della Parietti aleggiano dei dubbi Tommasoe Francescohanno costruito un rapporto di profonda amicizia all'interno della casa del Grande Fratello.diventati complici nel corso nei giorni ma nelle ultime settimane qualcosa nel loro rapporto sembra essersi incrinato. Tutto; iniziato due settimane fa, quando Francescosi; schierato dalla parte di Tommaso, sacrificando il gruppo al quale; più legato. All'influencer ha dichiarato di aver fatto quella scelta per il sentimento che prova nei suoi confronti ma ...

Papa Francesco si è raccontato in una lunga intervista all'agenzia Adnkronos, il cui direttore Gian Marco Chiocci lo ha incontrato riportando poi il loro colloquio. Dalla ...

Lauree anticipate per un rinforzo immediato di infermieri: ecco le ultime mosse anti-Covid delle Regioni

ROMA. Mentre numerosi ospedali italiani sono già in sofferenza e il Paese si divide sull’opportunità e urgenza di un secondo lockdown nazionale, le Regioni fanno i conti con i numeri dei loro nuovi co ...

