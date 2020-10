Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Elisabetta Gregoraci: “Ti strusciavi su Pierpaolo Pretelli come una gatta in calore” (Di sabato 31 ottobre 2020) Continua il vivace scontro tra Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci. L’opinionista del “Grande Fratello Vip” ha attaccato duramente la conduttrice per il presunto flirt con l’ex velino Pierpaolo Pretelli. I due avrebbero avuto un contatto ravvicinato durante il bucato che la Elia ha voluto subito commentare. “Ti strusciavi in modo assai procace contro quel pover’uomo (Pierpaolo Pretelli, ndr), tipo una gatta in calore. – ha detto l’opinionista – Scusate, mi sono sbagliata, volevo dire una gatta innamorata… Sembravate usciti da una scena de ‘Il postino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Continua il vivace straed. L’opinionista del “Vip” ha attaccato duramente la conduttrice per il presunto flirt con l’ex velino. I due avrebbero avuto un contatto ravvicinato durante il bucato che laha voluto subito commentare. “Tiin modo assai procacequel pover’uomo (, ndr), tipo unain calore. – ha detto l’opinionista – Scusate, mi sono sbagliata, volevo dire unainnamorata… Sembravate usciti da una scena de ‘Il postino ...

