Granada CF-Levante: formazioni, quote, pronostici. Un po’ di stanchezza per gli andalusi? (Di sabato 31 ottobre 2020) Forse bisognava aspettarsi un piccolo passo falso del Granada, dopo una serie di risultati davvero splendida: la squadra di Diego Martinez non è riuscita a bucare la retroguardia del Paok giovedì notte e ha lasciato così due punti preziosi in Europa League. Non è un risultato che possa condizionare negativamente la stagione del Granada, però … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 31 ottobre 2020) Forse bisognava aspettarsi un piccolo passo falso del, dopo una serie di risultati davvero splendida: la squadra di Diego Martinez non è riuscita a bucare la retroguardia del Paok giovedì notte e ha lasciato così due punti preziosi in Europa League. Non è un risultato che possa condizionare negativamente la stagione del, però … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Granada CF-Levante: formazioni, quote, pronostici. Un po’ di stanchezza per gli a - 11contro11 : Liga, settima giornata: Real Sociedad in vetta, sale ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona… - albicelesteald1 : ?? Domingo 01/11 ???? Udinese vs Milan (08:30) ??????????????Aston Villa vs Southampton (09:00) ???? Betis vs Elche (10:00) ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Levante Pronostico Granada vs Levante, LaLiga 01-11-2020 La Notizia Sportiva I risultati in Liga - Il Cadice vola in vetta, ko l'Eibar

Nell'anticipo dell'ottava giornata di Liga, il Cadice ha sconfitto l'Eibar, volando in testa alla classifica con la Real Sociedad.

Liga, stop alla pubblicità di scommesse dopo il 2020/21

Con una lettera ai club, il ministro Alberto Garzón ha chiesto di porre fine alle partnership con società di scommesse al termine della stagione 2020/21.

Nell'anticipo dell'ottava giornata di Liga, il Cadice ha sconfitto l'Eibar, volando in testa alla classifica con la Real Sociedad.Con una lettera ai club, il ministro Alberto Garzón ha chiesto di porre fine alle partnership con società di scommesse al termine della stagione 2020/21.