Formula 1 a Imola | pole di Bottas Leclerc 7Â° | Vettel eliminato in Q2

Gazzetta_it : #Sainz: “Ho scelto la #Ferrari perché si vince. Prenderò casa a Maranello” #formula1 #imola #gpitalia… - Gazzetta_it : Imola F1, pole di Bottas! Beffato Hamilton. Ferrari, Leclerc 7° - SkySportF1 : Formula 1, l'ultima volta a Imola nel 2006: le foto più belle di quel Gran Premio #SkyMotori #F1 #Formula1 - herotlevy : RT @SkySportF1: Formula 1, Bottas dopo le qualifiche a Imola: 'Pole mai facile, bellissima qui' #ImolaGP #SKyMotori #F1 #Formula1 https://… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, Bottas dopo le qualifiche a Imola: 'Pole mai facile, bellissima qui' #ImolaGP #SKyMotori #F1 #Formula1 https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Imola

Un risultato non soddisfacente e inferiore alle attese della vigilia quello della Ferrari nelle qualifiche di Imola. Dopo la seconda fila conquistata in Portogallo una settimana fa, il Cavallino era ...Pole position di Valtteri Bottas nelle prove ufficiali del Gran Premio dell'Emilia-Romagna. Ferrari al via dalla quarta fila con Charles Leclerc ...