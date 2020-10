Filippo Inzaghi: “Con il Verona partita equilibrata. Loro formidabili in difesa” (Di sabato 31 ottobre 2020) Conferenza stampa in casa Benevento che lunedì farà visita al Verona nel posticipo della sesta giornata di campionato. A parlare Filippo Inzaghi. Queste le sue parole: “L’umore della squadra è alto e stiamo tutti bene. Vogliamo fare una grande partita con il Verona e sappiamo che sarà un match alla nostra portata, con due squadre che si equivalgono. Il Verona è una grande squadra. Dovremo fare una grande partita, per portare a casa il bottino pieno”. Sui ricordi di Verona: “Sicuramente un bell’effetto. Peccato non possa esserci il pubblico perché si perde tutto lo spettacolo. Verona è una grande piazza e faccio i complimenti a Juric. Il gol che segnai con la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) Conferenza stampa in casa Benevento che lunedì farà visita alnel posticipo della sesta giornata di campionato. A parlare. Queste le sue parole: “L’umore della squadra è alto e stiamo tutti bene. Vogliamo fare una grandecon ile sappiamo che sarà un match alla nostra portata, con due squadre che si equivalgono. Ilè una grande squadra. Dovremo fare una grande, per portare a casa il bottino pieno”. Sui ricordi di: “Sicuramente un bell’effetto. Peccato non possa esserci il pubblico perché si perde tutto lo spettacolo.è una grande piazza e faccio i complimenti a Juric. Il gol che segnai con la ...

bondMod : Marcatori italiani in Coppa dei Campioni/Champions League 50 - Filippo Inzaghi 44 - Del Piero 25 - Marco Simone 17… - nanovond : @90sfootball filippo inzaghi - dennyabdr : @90sfootball Where Filippo Inzaghi? - TomW1lls : @ChrisNFFC @BBCMOTD Filippo Inzaghi at Juve ??? - BramantyoWage : Filippo Inzaghi -