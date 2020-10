E ora a Londra la mostra si visita da casa grazie al robot (Di sabato 31 ottobre 2020) A Londra la mostra si visita da casa grazie al robot. "Lobsteropolis" dell'artista pop britannico Philipe Colbert può essere vista in due modi: il più tradizionale, di persona, o seduti a casa davanti ad un computer o ad uno smartphone collegati ad un robot che girerà fra le opere. Può essere comandato da remoto e può anche interagire con gli altri spettatori. L'emozione è la stessa? Secondo Colbert, sì. "Le persone hanno apprezzato questa modalità surreale. Si sono registrate, si sono rese conto di poter controllare il robot, di poter vedere l'arte e di potersi sentire davvero in quello spazio. C'è anche una scultura a specchio in cui le persone possono riflettersi e ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 31 ottobre 2020) Alasidaal. "Lobsteropolis" dell'artista pop britannico Philipe Colbert può essere vista in due modi: il più tradizionale, di persona, o seduti adavanti ad un computer o ad uno smartphone collegati ad unche girerà fra le opere. Può essere comandato da remoto e può anche interagire con gli altri spettatori. L'emozione è la stessa? Secondo Colbert, sì. "Le persone hanno apprezzato questa modalità surreale. Si sono registrate, si sono rese conto di poter controllare il, di poter vedere l'arte e di potersi sentire davvero in quello spazio. C'è anche una scultura a specchio in cui le persone possono riflettersi e ...

Ultime Notizie dalla rete : ora Londra L'ora legale applicata a Londra nel 1916, ma il primo a studiarla fu Benjamin Franklin Panorama Lockdown in Gran Bretagna, l’annuncio di Boris Johnson: chiusure da giovedì

Boris Johnson ha annunciato un secondo lockdown nazionale: da giovedì prossimo tutti i negozi “non essenziali”, così come i pub e i ristoranti, dovranno chiudere; risparmiate invece scuole e universit ...

Il vescovo Nunzio Galantino, presidente dell'Apsa - Ansa

Gli investimenti di Londra, per venire a noi, oltre ad aver sofferto la svalutazione ... Per iniziativa dell’attuale Sostituto e, per esso della stessa SdS, la SdS ora offre invece dettagliati ...

