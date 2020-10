Domicilio digitale avvocati: quando scatta la sospensione dall’albo? (Di sabato 31 ottobre 2020) Domicilio digitale avvocati: quando scatta la sospensione dall’albo? Avevamo già parlato di Domicilio digitale qualche tempo fa, quando si trattava di una novità da poco introdotta anche in Italia. Ora, ce ne occupiamo nuovamente, con riferimento però al Domicilio digitale avvocati ed alle novità previste dal decreto Semplificazioni, ovvero il provvedimento adottato dal Governo composto da cento pagine ed alcune decine di articoli, con norme – tra l’altro – in materia di semplificazione amministrativa, sul nuovo reato di abuso di ufficio, sulla cosiddetta green economy e indicanti deroghe al Codice degli appalti. La ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 31 ottobre 2020)ladall’albo? Avevamo già parlato diqualche tempo fa,si trattava di una novità da poco introdotta anche in Italia. Ora, ce ne occupiamo nuovamente, con riferimento però aled alle novità previste dal decreto Semplificazioni, ovvero il provvedimento adottato dal Governo composto da cento pagine ed alcune decine di articoli, con norme – tra l’altro – in materia di semplificazione amministrativa, sul nuovo reato di abuso di ufficio, sulla cosiddetta green economy e indicanti deroghe al Codice degli appalti. La ...

Arubait : #ArubaPEC | Guida al Domicilio Digitale Il domicilio digitale è il luogo virtuale in cui cittadini, imprese e profe… - isiplaya : RT @magnificosnello: @isiplaya Sono al 100% con te. Però aggiungo: il governo sta azzerando la burocrazia? Il sindacato mi permette di far… - magnificosnello : @isiplaya Sono al 100% con te. Però aggiungo: il governo sta azzerando la burocrazia? Il sindacato mi permette di f… - timbusiness : Dal 1° ottobre le società e le imprese individuali sono obbligate a dotarsi di un domicilio digitale, come stabilit… - seigradi : #Arubait Guida al domicilio digitale: cos’è e in cosa si differenzia dalla PEC -

Ultime Notizie dalla rete : Domicilio digitale Domicilio digitale e Pec dopo il Semplificazioni: tutte le novità Agenda Digitale Nuova ordinanza scuola Marche, Acquaroli chiude le superiori

Ancona, 31 ottobre 2020 - "Troppi contagi tra i ragazzi": stop alle lezioni in presenza. La giunta Acquaroli ha deciso e oggi il governatore firmerà l’ordinanza che impone la didattica a distanza nell ...

Scuola, altre quattro regioni con le superiori tutte da casa

Per questo le Marche da martedì 3 novembre portano tutte le superiori, statali e paritarie, in remoto. Sono ile la, i loro presidenti hanno già firmato l'ordinanza, e le, la cui decisione sarà resa pu ...

Ancona, 31 ottobre 2020 - "Troppi contagi tra i ragazzi": stop alle lezioni in presenza. La giunta Acquaroli ha deciso e oggi il governatore firmerà l’ordinanza che impone la didattica a distanza nell ...Per questo le Marche da martedì 3 novembre portano tutte le superiori, statali e paritarie, in remoto. Sono ile la, i loro presidenti hanno già firmato l'ordinanza, e le, la cui decisione sarà resa pu ...