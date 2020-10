Defunti e Ognissanti: tutte le regole anti-Covid dei comuni (Di sabato 31 ottobre 2020) Molti comuni hanno deciso di regolamentare il flusso nei cimiteri per le date del 1° e del 2 novembre, giornata in cui si commemorano i Defunti, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) Moltihanno deciso di regolamentare il flusso nei cimiteri per le date del 1° e del 2 novembre, giornata in cui si commemorano i, nel rispetto delle misure di sicurezza. ...

IlNuovoTorrazzo : Ognissanti e commemorazione defunti: le celebrazioni in Europa alle prese con le nuove misure anti-Covid - giannigosta : Alife-Caiazzo. Ognissanti e Defunti: messe ‘abolite’ per Covid in tutti i cimiteri diocesani con decreto episcopale - TeleradioNews : Alife-Caiazzo. Ognissanti e Defunti: messe ‘abolite’ per Covid in tutti i cimiteri diocesani con decreto episcopale - TeleradioNews : Alife-Caiazzo. Ognissanti e Defunti: messe ‘abolite’ per Covid in tutti i cimiteri diocesani con decreto episcopale - TeleradioNews : Alife-Caiazzo. Ognissanti e Defunti: messe 'abolite' per Covid in tutti i cimiteri diocesani con decreto episcopale… -