Covid, in Gran Bretagna è lockdown. Verso la chiusura anche Austria e Portogallo (Di sabato 31 ottobre 2020) La corsa del Covid non si ferma e sempre più Paesi pensano, o sono già tornati, ai lockdown , seppur diversamente modulati rispetto all'inverno scorso: i casi diagnosticati nel mondo hanno superato la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) La corsa delnon si ferma e sempre più Paesi pensano, o sono già tornati, ai, seppur diversamente modulati rispetto all'inverno scorso: i casi diagnosticati nel mondo hanno superato la ...

Corriere : Lockdown in Gran Bretagna, l’annuncio di Boris Johnson: chiusure per Covid fino al 2 dicembre - SkyTG24 : Covid, Gran Bretagna verso lockdown, chiude anche l'Austria. La situazione in Europa - Tg3web : In Europa arrivano nuove chiusure per il covid. In Austria, hotel e ristoranti chiusi per un mese. Intanto, in Gran… - GordonMoat : RT @SkyTG24: Covid, Gran Bretagna verso lockdown, chiude anche l'Austria. La situazione in Europa - veronica270588 : RT @Corriere: Lockdown in Gran Bretagna, l’annuncio di Boris Johnson: chiusure per Covid fino al 2 dicembre -