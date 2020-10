Covid | Di Maio | “Al lavoro su un Dpcm ancora più restrittivo”

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il governo si prepara ad imporre chiusure mirate sul territorio nazionale. A confermarlo sono due ministri dell’esecutivo, Luigi Die Luciana Lamorgese, entrambi ospiti del festival del Il Foglio: “Sono ore di riflessione europea, in altri Paesi ci sono situazioni peggiori, noi dobbiamo capire se anticipare delle mosse” in vista di “unche sarà più restrittivo, non … L'articolo, Di: “Alsu unpiù restrittivo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Roma, 31 ott. (askanews) - Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non è il momento di "aprire una crisi di governo in questa crisi di contagi" per realizzare un governo di unità nazionale.Luigi Di Maio, intervenendo oggi al “Festival dell’ottimismo” organizzato dal quotidiano “Il Foglio”, in risposta ad una domanda sull'eventualità di ulteriori interventi restrittivi per contenere la ...