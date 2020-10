Chiusura Rai Sport, Salini: «Solo uno scenario» (Di sabato 31 ottobre 2020) Rai Sport e Rai Storia non chiuderanno i battenti. Il cda della Rai, riunitosi per valutare eventuali cambiamenti alla luce di un taglio dei costi, dopo critiche su possibili accorpamenti ha deciso di mantenere l’assetto attuale. Lo scrive il Corriere della Sera, spiegando che l’ad della Rai Fabrizio Salini ha detto che le ipotesi circolate … L'articolo Chiusura Rai Sport, Salini: «Solo uno scenario» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 31 ottobre 2020) Raie Rai Storia non chiuderanno i battenti. Il cda della Rai, riunitosi per valutare eventuali cambiamenti alla luce di un taglio dei costi, dopo critiche su possibili accorpamenti ha deciso di mantenere l’assetto attuale. Lo scrive il Corriere della Sera, spiegando che l’ad della Rai Fabrizioha detto che le ipotesi circolate … L'articoloRai: «uno» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

