ATP Vienna, Sonego a caccia della finale (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzo Sonego – Photo credits: via Twitter @atptour Lorenzo Sonego, dopo la straordinaria prestazione in semifinale con la vittoria per 6-2, 6-1 sul numero 1 al mondo Novak Djokovic, cerca oggi l'approdo alla finale dell'ATP 500 di Vienna contro il britannico Daniel Evans. Sonego, il sogno continua Vittoria su Novak Djokovic in un'ora e 8 minuti, sesto italiano di sempre a battere un numero 1 al mondo, quinto lucky loser nella storia a riuscirci, career best ranking. Vi basta? A Lorenzo Sonego no. Il 25enne torinese non vuole fermarsi qui e nella semifinale di oggi cercherà di raggiungere la sua seconda finale in carriera a livello ATP, dopo quella vinta ad Antalya nel 2019.

Eurosport_IT : MA COSA HA FATTO LORENZO SONEGO ?!?!?!?!?!!? Sconfitto Djokovic in due set (6-2, 6-1) nell'ATP di Vienna e conquis… - ItaliaTeam_it : HA BATTUTO DJOKOVIIIIIIC! ?????????????? Uno strepitoso Lorenzo #Sonego supera Novak #Djokovic 6-2 6-1 e vola in semifi… - angelomangiante : +++Clamoroso a Vienna. Lorenzo #Sonego batte il n.1 del mondo #Djokovic 62 61 e vola in semifinale nel torneo Atp. @SkySport - AleRodella : RT @Tenniscircus: Rublev è sorpreso di sé stesso: 'Sono arrivato a Vienna con poche aspettative' - - Tenniscircus : Rublev è sorpreso di sé stesso: 'Sono arrivato a Vienna con poche aspettative' - -