Amerai la zucca dopo aver imparato a cucinarla così Ricetta Veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 31 ottobre 2020)lacosì.Siete alla ricerca di unaper cucinare la? Ecco come preparare dei gustosi dolcetti super soffici, con pochi ingredienti ed in pochi minuti.lacosì.Ingredienti: 550 grammi di farina di tipo 00 300 grammi di100 ml di latte tiepido 60 ml di olio (ve ne servirà un po’ in più per impastare il composto) 45 grammi di zucchero bianco da tavola 16 grammi di lievito ...