31 ottobre: in Fvg 726 nuovi casi, 6.262 tamponi e 3 decessi (Di sabato 31 ottobre 2020) 31 ottobre – in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 726 nuovi contagi (6.262 tamponi eseguiti) e tre decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 10.841, di cui: 3.620 a Trieste, 3.994 a Udine, 1.964 a Pordenone e 1.147 a Gorizia, alle quali si aggiungono 116 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 5.197. Salgono a 36 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 167 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 397, con la seguente suddivisione territoriale: 208 a Trieste, 91 a Udine, 87 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.247, i clinicamente guariti 65 e le persone in isolamento 4.929.

