WhatsApp, è sempre più record: il numero di messaggi inviati è inverosimile (Di venerdì 30 ottobre 2020) WhatsApp continua ad ottenere cifre da record, ogni giorno sull’app di messaggistica vengono scambiati circa 100 miliardi di messaggi WhatsApp da anni è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata, lo… Questo articolo WhatsApp, è sempre più record: il numero di messaggi inviati è inverosimile è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 ottobre 2020)continua ad ottenere cifre da, ogni giorno sull’app distica vengono scambiati circa 100 miliardi dida anni è l’app distica istantanea più utilizzata, lo… Questo articolo, èpiù: ildiè stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Corriere : L’altra sera stavo sul divano, mia figlia piccola mi dice: “Papà, ma perché non dormi direttamente allo studio? Tan… - ilpost : Ora su WhatsApp si possono silenziare per sempre le chat - Vito_Romaniello : «L'altra sera stavo sul divano,mia figlia piccola mi dice 'Papà,ma perché non dormi direttamente allo studio? Tanto… - opshi_opshi : a tutte le persone che hanno il mio numero, vi prego non scrivetemi su whatsapp. se avete bisogno sono qui, sempre… - antonio78096568 : RT @TrentenneA: Uscita dalla doccia ho sempre voglia di maschio ?? ? Retweettami dai ? Chiedimi il whatsapp ?? -