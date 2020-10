VIDEO – Gli auguri di Insigne a Maradona: “Per noi sei il numero uno” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli auguri di Insigne a Maradona per i suoi sessant'anni, da parte anche del gruppo squadra, parole che vengono dal cuore: "Per noi sei il numero uno..." L'articolo VIDEO – Gli auguri di Insigne a Maradona: “Per noi sei il numero uno” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 ottobre 2020) Glidiper i suoi sessant'anni, da parte anche del gruppo squadra, parole che vengono dal cuore: "Per noi sei iluno..." L'articolo– Glidi: “Per noi sei iluno” proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | Gli auguri di Mister #Gattuso a Diego Armando #Maradona #DIE60 ?? #ForzaNapoliSempre - AnnalisaChirico : Perché penalizzare ristoranti e palestre a norma? L’ambito familiare domestico è quello dove avviene il maggior nu… - OfficialASRoma : ?? Da domani lo staff di #RomaCares inizierà la consegna di 10.000 mascherine in alcuni istituti scolastici della Ca… - RepubblicaTv : Napoli, domani chiude Whirlpool: gli operai bloccano il traffico: Bloccano nuovamente il traffico stradale i lavora… - NadiaMAI4 : RT @Miti_Vigliero: Per quelle due dementi farabutte che han girato il falso video sui PS vuoti e per gli ancor più dementi farabutti che l… -