Un napoletano truffa gli USA | seduce hostess | dirotta un Boeing e vince

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il contachilometri della macchina è a fondo scala, i finestrini rotti fanno entrare l’aria con un rombo caldo, nello specchietto retrovisore c’è un muro di volanti della polizia e dei carabinieri. Il vicequestore tiene le mani sul volante e guarda inorridito sul sedile del passeggero, dove un bel ragazzo stringe il fucile: «Cattiverij n’è avut tropp, mo me truov ci cor cchius» dice il ragazzo.«A facc ro cazz, Raffae’» geme il vicequestore.Weeeeeeo, weeeeeeeo, weeeeeeeo, fanno le sirene dietro di loro. Raffaele Minichiello nasce nel 1949 a Melito Irpino, un insignificante paesino distante venti chilometri da Benevento, in una casa che non ha nemmeno l’elettricità. Cresciuto in una casa di campagna e una comunità che tentava di rialzarsi dalla guerra, appena adolescente va a lavorare ...