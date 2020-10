Trimestre da record per Samsung, primo posto per smartphone venduti (Di sabato 31 ottobre 2020) Trimestre da record per Samsung: primo posto per smartphone venduti. Superati Huawei. MILANO – Un terzo Trimestre da record per Samsung. La multinazionale ha registrato un +50% di vendita del settore degli smartphone, andando a conquistare il primo posto in questa speciale classifica. Un aumento che ha portato l’azienda coreana a superare Huawei, che nella prima parte dell’anno si era piazza al primo posto. Un cambio di guardia anche al terzo posto. La Xiaomi è riuscita a sopravanzare Apple avvicinandosi al secondo posto. Borse 30 settembre Dati del terzo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020)daperper. Superati Huawei. MILANO – Un terzodaper. La multinazionale ha registrato un +50% di vendita del settore degli, andando a conquistare ilin questa speciale classifica. Un aumento che ha portato l’azienda coreana a superare Huawei, che nella prima parte dell’anno si era piazza al. Un cambio di guardia anche al terzo. La Xiaomi è riuscita a sopravanzare Apple avvicinandosi al secondo. Borse 30 settembre Dati del terzo ...

AnastasiaGubinU : RT @EpochItalia: Ripresa record dell’#economia statunitense: + 33,1% nel terzo trimestre - ItalyBRI : #ITALIA???? Rimbalzo terzo trimestre, Pil schizza a +16,1%? Su base annua contrazione del 4,7%. Fissato a -8,2% il da… - HDblog : RT @HDblog: Apple, un trimestre da record guidato da ricavi dai servizi e dai Mac - AppleRTweet : RT @geeklinkit: ll pacchetto Apple One ha entusiasmato investitori e analisti, che lo valutano in grado di aumentare le entrate dei Servizi… - geeklinkit : ll pacchetto Apple One ha entusiasmato investitori e analisti, che lo valutano in grado di aumentare le entrate dei… -