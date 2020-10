Traffico Roma del 30-10-2020 ore 07:30 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Traffico sostenuto su tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città in particolare a Roma Nord code sulla via Cassia dalla Storta la Giustiniana è dal raccordo fino a via di Grottarossa code sulla Flaminia della birra viale di Tor di Quinto sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe percorso Urbano della Roma L’Aquila code da Viale Togliatti fino al bivio per la tangenziale Vercelli a centro città sul raccordo in carreggiata esterna incolonnamenti dalla rustica al bivio per la Roma L’Aquila e poi tra Castel Giubileo in Flaminia anche in carreggiata interna abbiamo code a tratti dalla Prenestina alla diramazione di Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisisostenuto su tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città in particolare aNord code sulla via Cassia dalla Storta la Giustiniana è dal raccordo fino a via di Grottarossa code sulla Flaminia della birra viale di Tor di Quinto sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe percorso Urbano dellaL’Aquila code da Viale Togliatti fino al bivio per la tangenziale Vercelli a centro città sul raccordo in carreggiata esterna incolonnamenti dalla rustica al bivio per laL’Aquila e poi tra Castel Giubileo in Flaminia anche in carreggiata interna abbiamo code a tratti dalla Prenestina alla diramazione di...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-10-2020 ore 20:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Coronavirus, le scuole tra quarantene e caos sugli orari di punta

Le scuole viaggiano ancora in ordine sparso. Alcuni presidi confermano la didattica a distanza per tutti e altri invece si attengono al criterio del 75%, col 25% degli studenti in presenza, stabilito ...

Ultrà e scontri in Centro, gli errori da non ripetere

Manifestare è lecito, perfino utile. Scassare, depredare, danneggiare la città è reato. Fissiamo almeno questi elementari concetti come punti fermi non negoziabili.

