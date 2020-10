Serena Enardu sfogo e querela vs Tommaso Zorzi e Oppini: i motivi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Entrata indirettamente nelle dinamiche del Grande Fratello Vip in corso Serena Enardu ha spiegato i motivi che l’hanno portata a querelare Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che nella casa hanno avuto una conversazione decisamente sopra le righe su di lei. L’ex tronista ha rilasciato un’intervista a Comingsoon a cui si è raccontata parlando del suo vissuto televisivo, ma anche di quello privato e dove ha anche rivelato di non aver affatto tollerato le parole offensive dette sul suo conto dal noto influencer e dal figlio di Alba Parietti. “Un conto è dire ‘Serena è una scema’ un altro è ‘A me fa schifo’. Un conto è offendere, un altro è esprimere un parere su una ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Entrata indirettamente nelle dinamiche del Grande Fratello Vip in corsoha spiegato iche l’hanno portata aree Francescoche nella casa hanno avuto una conversazione decisamente sopra le righe su di lei. L’ex tronista ha rilasciato un’intervista a Comingsoon a cui si è raccontata parlando del suo vissuto televisivo, ma anche di quello privato e dove ha anche rivelato di non aver affatto tollerato le parole offensive dette sul suo conto dal noto influencer e dal figlio di Alba Parietti. “Un conto è dire ‘è una scema’ un altro è ‘A me fa schifo’. Un conto è offendere, un altro è esprimere un parere su una ...

