Roma. Lite tra due cani sfocia in un tentato omicidio: 28enne ferito a colpi di machete, arrestato 31enne (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tutto è nato da una "Lite" tra due cani, che hanno iniziato ad abbaiarsi contro mostrando i denti. I rispettivi proprietari, una ragazza Romana di 24 anni e un 31enne tunisino senza fissa dimora, invece di tirare dritto per le rispettive passeggiate, hanno iniziato a insultarsi. E' successo ieri sera a Roma, a piazza dei Giureconsulti, in zona Cornelia. La scena si è surriscaldata, le voci si sono fatte subito agitate. Leggi anche: Roma. Prima il rapporto sessuale in hotel, poi l'aggressione e la rapina: arrestati 3 algerini La Lite degenerata Attirati dal movimento, sono arrivati due ragazzi Romani, di 28 e 34 anni, con l'intenzione di fare da pacieri, soprattutto vedendo che c'era di mezzo una ...

