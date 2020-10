“Non si telefona 5 minuti prima” Veltroni | dalla Gruber un siluro a Conte | pure a sinistra danno ragione a Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “Giuseppenon devere al leader dell'opposizione cinqueprima di una conferenza stampa”. Così Waltera Otto e Mezzo, la trasmissione condotta da Lillisu La7, ha criticato il presidente del Consiglio per il mondo in cui (non) sta collaborando con Matteoe con gli altri capi del centrodestra. Il segretario della Lega si era lamentato, a, di aver ricevuto una chiamata dasoltanto pochiprima della diretta televisiva con la quale ha annunciato l'ultimo Dpcm.però ne ha avute anche per l'ex ministro dell'Interno: “Il premier ha sbagliato, ma allo stesso tempodeve cambiare tono, ieri ha ...