«No al contratto pirata, rider pronti ai picchetti davanti ai ristoranti (Di sabato 31 ottobre 2020) Quando, in uno dei prossimi annunciati «lockdown», chiameremo «un glovo», un «deliveroo» o un «Just Eat» – i ciclofattorini identificati con la piattaforma digitale dalla quale si ordina una pizza – proviamo a chiedergli: con quale contratto sta lavorando? Il rider, che non è un robot al servizio di un algoritmo, potrebbe rispondere: dal 3 novembre 2021 sarà scaduto il termine annuale concesso imprudentemente dal governo alle parti sociali per raggiungere un accordo su un contratto nazionale. Da quel giorno … Continua L'articolo «No al contratto pirata, rider pronti ai picchetti davanti ai ristoranti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 31 ottobre 2020) Quando, in uno dei prossimi annunciati «lockdown», chiameremo «un glovo», un «deliveroo» o un «Just Eat» – i ciclofattorini identificati con la piattaforma digitale dalla quale si ordina una pizza – proviamo a chiedergli: con qualesta lavorando? Il, che non è un robot al servizio di un algoritmo, potrebbe rispondere: dal 3 novembre 2021 sarà scaduto il termine annuale concesso imprudentemente dal governo alle parti sociali per raggiungere un accordo su unnazionale. Da quel giorno … Continua L'articolo «No alaiaiproviene da il manifesto.

dani_bongi : RT @AleGuerani: Ma come? Erano stati tanto bravi ed innovativi secondo i nostri luminari del diritto del lavoro, e li cacciano via dalle fe… - WSchiavella : RT @Cgil_Napoli: I rider incontrano le istituzioni per raccontarsi e lottare contro un contratto pirata che toglie loro diritti e dignità.… - piudimai : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini: “A fianco dei #riders in protesta contro accordo Assodelivery-Ugl, l’ennesimo contratto pirata. Non è… - Avevaragionemin : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini: “A fianco dei #riders in protesta contro accordo Assodelivery-Ugl, l’ennesimo contratto pirata. Non è… - GPiziarte : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini: “A fianco dei #riders in protesta contro accordo Assodelivery-Ugl, l’ennesimo contratto pirata. Non è… -

Ultime Notizie dalla rete : contratto pirata I rider di Genova in prefettura: "No al contratto pirata siglato dall'Ugl" LaVoceDiGenova.it Oggi sciopero dei rider in tutta Italia contro il “contratto truffa”, l’ appello della Nidil-Cgil di Ascoli Piceno

Proprio quando la pandemia torna a far sentire tutta la sua forza e dal Governo si ricomincia a parlare di misure restrittive, e la figura dei rider ricomincia ad essere centrale nell’economica del ...

Sindacati, per i ciclofattorini servono vere tutele

“I ciclo fattorini, rischiando la loro salute - prosegue il leader della Cgil - non hanno mai smesso di lavorare anche nei difficili mesi di marzo e aprile, e continueranno a farlo anche in futuro. Se ...

Proprio quando la pandemia torna a far sentire tutta la sua forza e dal Governo si ricomincia a parlare di misure restrittive, e la figura dei rider ricomincia ad essere centrale nell’economica del ...“I ciclo fattorini, rischiando la loro salute - prosegue il leader della Cgil - non hanno mai smesso di lavorare anche nei difficili mesi di marzo e aprile, e continueranno a farlo anche in futuro. Se ...