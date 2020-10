Nizza, Salvini: “Lamorgese si dimetta”. Lei replica: “I DL sicurezza hanno creato insicurezza” (Di venerdì 30 ottobre 2020) A poche ore dal nuovo attentato che ha scosso la Francia, il leader della Lega Matteo Salvini torna alla carica facendo ciò che gli riesce meglio: chiedere le dimissioni di qualche ministro in carica. Dopo aver condotto per mesi una personale battaglia contro la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolini, stavolta punta il dito contro la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, a cui Salvini sembra attribuire le colpe della fuga in Francia del giovane che ieri ha ucciso tre persone nell’attentato di Nizza. Salvini usa il suo strumento preferito per lanciare colpe, Twitter. E stamattina, citando i dati del Viminale sugli sbarchi di migranti in Italia, prova a fare il collegamento più ovvio che gli riesce per tirare un po’ di acqua al proprio mulino: “Piazze in rivolta e ora ... Leggi su blogo (Di venerdì 30 ottobre 2020) A poche ore dal nuovo attentato che ha scosso la Francia, il leader della Lega Matteotorna alla carica facendo ciò che gli riesce meglio: chiedere le dimissioni di qualche ministro in carica. Dopo aver condotto per mesi una personale battaglia contro la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolini, stavolta punta il dito contro la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, a cuisembra attribuire le colpe della fuga in Francia del giovane che ieri ha ucciso tre persone nell’attentato diusa il suo strumento preferito per lanciare colpe, Twitter. E stamattina, citando i dati del Viminale sugli sbarchi di migranti in Italia, prova a fare il collegamento più ovvio che gli riesce per tirare un po’ di acqua al proprio mulino: “Piazze in rivolta e ora ...

