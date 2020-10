Michael Di Giorgio racconta l’aggressione: “Stavo perdendo sangue e…” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Michael Di Giorgio racconta finalmente come è avvenuta realmente l’aggressione da parte della sua ragazza durante una forte lite. Intervistato da Fan page, l’ex partecipante di Temptation Island ammette e spiega quello che è successo la sera in cui si è recato in ospedale. Un momento duro per Micheal che, si è trovato a dover ancora una volta spiegare ma soprattutto dire la verità su quella che è stata la sua ex fidanzata. Sui social infatti, tutti aspettavano di capire e di poter sapere come sta ora Di Giorgio che, ha lasciato tutti molto preoccupati e spaventati per l’accaduto. Quali sono state le sue affermazioni? Michael Di Giorgio racconta l’aggressione Raggiunto da Fan Page l’ex partecipante ... Leggi su giornal (Di venerdì 30 ottobre 2020)Difinalmente come è avvenuta realmente l’aggressione da parte della sua ragazza durante una forte lite. Intervistato da Fan page, l’ex partecipante di Temptation Island ammette e spiega quello che è successo la sera in cui si è recato in ospedale. Un momento duro per Micheal che, si è trovato a dover ancora una volta spiegare ma soprattutto dire la verità su quella che è stata la sua ex fidanzata. Sui social infatti, tutti aspettavano di capire e di poter sapere come sta ora Diche, ha lasciato tutti molto preoccupati e spaventati per l’accaduto. Quali sono state le sue affermazioni?Dil’aggressione Raggiunto da Fan Page l’ex partecipante ...

