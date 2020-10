Maradona 60, gli auguri di De Laurentiis: “Magico Diego, meriti tutte le gioie che hai saputo regalare” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nel giorno dei sessant’anni di Diego Armando Maradona, non potevano mancare di certo gli auguri di Aurelio De Laurentiis. Questo il messaggio di buon compleanno del patron del Napoli nel giorno del compleanno di “Dios” ricordando le vecchie gioie che l’argentino ha saputo regalare a una città intera: “Un augurio affettuoso al magico Diego che merita tutte le gioie che ha saputo regalare ai napoletani”. Un augurio affettuoso al magico Diego che merita tutte le gioie che ha saputo regalare ai napoletani #ADL — AurelioDeLaurentiis ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nel giorno dei sessant’anni diArmando, non potevano mancare di certo glidi Aurelio De. Questo il messaggio di buon compleanno del patron del Napoli nel giorno del compleanno di “Dios” ricordando le vecchieche l’argentino haregalare a una città intera: “Uno affettuoso al magicoche meritaleche haregalare ai napoletani”. Uno affettuoso al magicoche meritaleche haregalare ai napoletani #ADL — AurelioDe...

