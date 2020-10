La pandemia rilancia le battaglie sul grano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ci risiamo. Come in ogni momento di instabilità, immediata è la ripercussione sul settore alimentare. Secondo un’analisi di Coldiretti effettuata sui contratti future con consegna a dicembre, alla chiusura settimanale del Chicago Board of Trade (CBOT) - dove vengono stabiliti i prezzi di vendita delle principali materie prime alimentari come grano, mais, soia e riso - si è registrato, soltanto nell’ultimo mese, un +16% sul prezzo del grano (addirittura si arriva a un +30% rispetto a giugno). Oltre a essere il nuovo record da 6 anni a questa parte, con 6,35 dollari per bushel, l’effetto dell’apprezzamento avrà delle conseguenze drammatiche.L’incremento non è altro che uno dei tanti risvolti negativi derivanti dal coronavirus, ma anche figlio delle pratiche speculative che da anni ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ci risiamo. Come in ogni momento di instabilità, immediata è la ripercussione sul settore alimentare. Secondo un’analisi di Coldiretti effettuata sui contratti future con consegna a dicembre, alla chiusura settimanale del Chicago Board of Trade (CBOT) - dove vengono stabiliti i prezzi di vendita delle principali materie prime alimentari come, mais, soia e riso - si è registrato, soltanto nell’ultimo mese, un +16% sul prezzo del(addirittura si arriva a un +30% rispetto a giugno). Oltre a essere il nuovo record da 6 anni a questa parte, con 6,35 dollari per bushel, l’effetto dell’apprezzamento avrà delle conseguenze drammatiche.L’incremento non è altro che uno dei tanti risvolti negativi derivanti dal coronavirus, ma anche figlio delle pratiche speculative che da anni ...

Durante la pandemia, come sottolineato dalla stessa Coldiretti, i beni alimentari hanno assunto un ruolo geopolitico primario. La corsa al cibo è stata ancora più affollata, specialmente per quei ...

