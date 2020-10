Juventus, dalla Spagna: Pirlo esonerato in caso di ko con lo Spezia! Inzaghi il sostituto, ma c’è un problema (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo Juventus, dalla Spagna: Pirlo esonerato in caso di ko con lo Spezia! Inzaghi il sostituto, ma c’è un problema CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articoloindi ko con loil, ma c’è unCalcioWeb.

juventusfc : Il mondo del calcio raccontato... dalla regia. Per #ItalianTechSpeak, Linus intervista Giorgio Ricci, Chief Revenue… - romeoagresti : Come riportato dalla #Juventus, buone notizie per #Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evide… - juventusfc : Post gara di #JuveVerona ?? Match Report ?? - Fiorentinanews : Gli intoppi che non permettono a Sarri di liberarsi dalla Juventus. Ma i bianconeri hanno fretta... #Fiorentina - Mariano_Amelio : @CalcioFinanza #Juventus in un vicolo cieco se rescinde con #Sarri dovrà comunque pagare #Pirlo in caso di esonero… -