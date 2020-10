Juventus, Chiesa: “Ringrazio Firenze e i tifosi ma orgoglioso di essere bianconero” (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'attaccante della Juventus Federico Chiesa ha risposto alle domande dei giornalisti invitati all'Allianz Stadium per la sua presentazione. "Intanto ringrazio pubblicamente la Fiorentina e la città di Firenze, mi hanno fatto crescere come uomo e come persona. Ringrazio Della Valle, il presidente Commisso e i tifosi della Fiorentina, che mi hanno supportato sempre nel bene e nel male. Ho saputo negli ultimi giorni di mercato di questa possibilità di andare alla Juventus e sono davvero contento di scendere in campo con questa maglia prestigiosa. Sicuramente c'è un po' di responsabilità ma io penso a giocare e a mettermi a disposizione di allenatore e compagni. Devo ancora imparare quello che ci chiede il mister bene, ma sono contento di essere qua"Minacce da ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'attaccante dellaFedericoha risposto alle domande dei giornalisti invitati all'Allianz Stadium per la sua presentazione. "Intanto ringrazio pubblicamente la Fiorentina e la città di, mi hanno fatto crescere come uomo e come persona. Ringrazio Della Valle, il presidente Commisso e idella Fiorentina, che mi hanno supportato sempre nel bene e nel male. Ho saputo negli ultimi giorni di mercato di questa possibilità di andare allae sono davvero contento di scendere in campo con questa maglia prestigiosa. Sicuramente c'è un po' di responsabilità ma io penso a giocare e a mettermi a disposizione di allenatore e compagni. Devo ancora imparare quello che ci chiede il mister bene, ma sono contento diqua"Minacce da ...

