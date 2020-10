Incidente di Camilla e Gaia | il giudice chiede di sentire in aula i testimoni

Leggi su dire

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – Nel giorno in cui era attesa la sentenza, colpo di scena nel processo a Pietro Genovese, accusato di omicidio stradale plurimo per la morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due 16enni investite e uccise la notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso su corso Francia a Roma. Il gup Gaspare Sturzo ha disposto con un’ordinanza nuove audizioni in aula dei testimoni oculari e dei periti che hanno svolto le consulenza tecniche.