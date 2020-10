Francesco Oppini in nomination: Alba Parietti rifiuta l’invito del GF Vip, ecco per quale motivo (Di venerdì 30 ottobre 2020) A poche ore di distanza dall’inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip, la scelta di mamma Alba Parietti è chiara: non sarà presente nella Casa per il figlio Francesco Oppini attualmente in nomination. Per quale motivo la celebre opinionista ha preso questa particolare decisione? GF Vip, Francesco Oppini in nomination: la decisione di mamma... L'articolo Francesco Oppini in nomination: Alba Parietti rifiuta l’invito del GF Vip, ecco per quale motivo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 30 ottobre 2020) A poche ore di distanza dall’inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip, la scelta di mammaè chiara: non sarà presente nella Casa per il figlioattualmente in. Perla celebre opinionista ha preso questa particolare decisione? GF Vip,in: la decisione di mamma... L'articoloinl’invito del GF Vip,perproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Tommaso e Francesco... c'è posta per voi ???? #GFVIP - _Sherbatsky__ : RT @viperaevipera: Faccio un fioretto. Se resta Francesco Oppini io entro in un gruppo Telegram di bimbe di qualcuno a vostra scelta e ci s… - AnnaChi69468926 : Cade la maschera di Daiani e godo come un Francesco Oppini qualunque #GFVIP - ma_lumo_r_e : RT @sippingtrash: Una domanda serissima : Ma la prima volta che avete visto Francesco Maria Oppini avreste mai pensato di finire sotto tutt… - payanna_ : IL TELEVOTO È ANCORA APERTO SALVATE FRANCESCO OPPINI #gfvip -