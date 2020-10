Dalla parte di Charlie Hebdo Difenderlo è decisivo per l' Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Caro Carlo, il tuo breve testo “Io non sono d’accordo”, dedicato all’assassinio del professore Samuel Paty, mi ha lasciato incredulo. Per motivi di salute non ti ho risposto subito, provo a farlo ora, in modo articolato, perché il temaper stabilire cosa sarà l’, e l’Occidente, nei prossimi anni e nella prossima generazione, e perché la tua autorevolezza di scienziato e intellettuale pubblico;, giustamente, enorme. Scrivi: “Uccidere; imperdonabile e terribile, ovvio. Ma io non capisco: che bisogno c’; di offendere i musulmani?”. E due righe dopo: “Che gusto ci prova la gente a vedere e pubblicare immagini offensive di Maometto?”. Temo ti sfugga ...