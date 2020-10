Cyberpunk 2077 rinviato perché il gioco deve ottenere un punteggio superiore a 90 su Metacritic

(Di venerdì 30 ottobre 2020)è stato recentemente, e sebbene siano solo tre settimane, il fatto che questa sia la terza volta che ilè statoha fatto arrabbiare non pochi fan, soprattutto perché ilera entrato in fase gold e gli sviluppatori avevano promesso niente più ritardi.CD Projekt RED, tuttavia, è fermamente convinto di aver fatto la scelta giusta e ha spiegato le sue ragioni. Durante una recente teleconferenza, i suoi sviluppatori hanno affermato che mirano ad un votoa 90 sued è per questo che hanno deciso di rinviare di qualche giorno, per renderlo praticamente quasi "perfetto"."Per quanto riguarda le aspettative di, crediamo che il ...

Ivan_Belluccio : @ClaudioACSy Grandissimo Federico Viola nel doppiaggio di Eivor, dopo aver doppiato Tom Holland in 'Edison' , la ve… - GamingToday4 : Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 stanno ricevendo minacce di morte a causa dell’ulteriore rinvio del gioco - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 rinviato perché il gioco deve ottenere un punteggio superiore a 90 su #Metacritic. - GamingTalker : Everspace 2, l'accesso anticipato rinviato a gennaio 2021 a causa di Cyberpunk 2077 - bizcommunityit : Cyberpunk 2077: dopo 'il crunch non è poi così male' il CEO di CD Projekt RED si scusa con i dipendenti #CEO -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

30 OTT Cyberpunk 2077: pronto per PC, problemi su PS4 e Xbox One. Nuove polemiche sul crunch 29 OTT PS5, 12 ore per vendere quanto PS4 in 12 settimane: Sony contenta ma anche spaventata 29 OTT Xbox ...Cyberpunk 2077 è stato recentemente rinviato, e sebbene siano solo tre settimane, il fatto che questa sia la terza volta che il gioco è stato rinviato ha fatto arrabbiare non pochi fan, soprattutto ...